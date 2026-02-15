В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на М-5.

На участке федеральной автодороги М-5 «Урал», проходящем через Башкирию, временно перекрыли движение транспорта. Причиной стало ухудшение погодных условий. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
Временные ограничения коснулись грузового и пассажирского транспорта на отрезке трассы М-5 «Урал» с 1480 по 1548 километр.
«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями с 19:00 вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 “Урал” в РБ с 1480 по 1548 километры (с. Русский Юрмаш)», — заявил Севастьянов.
Согласно предварительным данным, движение останется ограниченным до 07:00 местного времени 16 февраля.