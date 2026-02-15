В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на М-5.

«Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями с 19:00 вводится временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 “Урал” в РБ с 1480 по 1548 километры (с. Русский Юрмаш)», — заявил Севастьянов.