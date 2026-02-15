Актер Бурунов сравнил отечественную киноиндустрию с фастфудом

— В «Новой теще», где мы снялись вместе с Гариком Харламовым, с Марией Валерьевной Ароновой и Екатериной Ковальчук. Это совершенно новая история, действие происходит спустя шесть лет. У Виктора новая жена и новая теща. А еще появляется его брат-близнец, и происходит то, что вы увидите уже 5 марта в кино. Очень много потешного будет. Много любви, нежности и теплоты в этом фильме. Я сыграл тестя Гарика Харламова — такого веселого дядю с длинными волосами и усами, который не потерял страсть по отношению к своей супруге, что, собственно, мы с Марией Валерьевной и демонстрируем в этом кино.