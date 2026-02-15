Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета

По данным билетного оператора ShowGo.uz, разрешенная вместимость площадки на выступление певца — 5 тысяч зрителей. Практически все билеты оказались проданы: на 15 февраля остаются в продаже 64 билета — в фан-зону по 715 тысяч сумов (около 4,5 тысяч рублей) и на танцпол по 495 тысяч сумов (3,1 тысячи рублей). Билеты низовой ценовой категории по 350 тысяч сумов (2,2 тысячи рублей) полностью раскуплены.