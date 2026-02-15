Дептранс призвал москвичей пересесть на метро 16 февраля из-за снегопада

Со следующей недели в Москву придет балканский циклон, который принесет с собой аномальные снегопады. Уже в ночь на понедельник циклон принесет мощные снегопады на юго-запад Центрального федерального округа, а к утру он принесет осадки в Центральную Россию. В некоторых районах Подмосковья ожидается до 26 миллиметров осадков. В Москве снег начнется в понедельник утром и усилится к середине дня, с ожидаемыми осадками до 7−10 миллиметров.