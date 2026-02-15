Покупки на рынках в Молдове становятся дорогим удовольствием: Почему в супермаркетах лук в два раза дешевле, чем на базаре — версии

Лук в супермаркетах Молдовы дешевле, чем на рынке в том же Комрате.
Да и в Кишиневе на Центральном рынке репчатый лук по 10 леев/кг.
Почему так происходит?
Вот главные версии пользователей соцсетей:
— На рынке продавцы много платят за место, поэтому вынуждены продавать лук дороже.
— Маркеты закупают лук оптом — поэтому имеют возможность демпинговать.
— На рынке лук качественнее, поэтому дороже (тут спорно, поскольку продукция, чаще всего, закупается в одном месте).
— Всё вышесказанное касается не только лука, но и других овощей и фруктов.
А у вас есть версии?
Источник.