Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в течение полугода после сдачи теоретического, то, по действующим в РФ правилам, он должен пересдать «теорию», рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Ранее СМИ писали, что кандидатов в водители при несдаче «практики» на права в шестимесячный срок могут обязать пересдавать «теорию».
По словам юриста, для кандидатов в водители ничего фактически не изменится, потому что и сейчас в случае несдачи практического экзамена за шесть месяцев кандидат должен будет пересдавать «теорию».
«Согласно действующим правилам проведения экзаменов на право управления ТС, утвержденным постановлением правительства РФ № 1097, если кандидат в водители после сдачи теоретического экзамена по каким-либо причинам в течение шести месяцев не сдаст практические экзамены на право управления транспортным средством, то “теорию” придется пересдавать заново», — отметил юрист.
Он добавил, что изменения, описанные СМИ, с юридической точки зрения носят технический, конкретизирующий характер.