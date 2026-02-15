В Ростовской области продолжают расти цены на говядину и свинину

В Ростовской области продолжают расти цены на мясо. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.
По состоянию на 9 февраля средняя стоимость килограмма говядины в донском регионе составила 672, 70 рублей, тогда как неделей раньше была 670. Дороже всего говядина обойдется жителям Таганрога — по цене 711, 79 рублей за килограмм, а самую дешевую можно купить в Волгодонске — за 622, 39 рублей.
Средняя цена на свинину в Ростовской области тоже подросла: с 427, 75 рублей до 428, 69. Выгодней всего ее приобретать в Ростове — за 410, 74 рублей, а самая дорогая продается в Таганроге — за 453, 69 рублей.
