В Ростовской области продолжают расти цены на говядину и свинину

По состоянию на 9 февраля средняя стоимость килограмма говядины в донском регионе составила 672, 70 рублей, тогда как неделей раньше была 670. Дороже всего говядина обойдется жителям Таганрога — по цене 711, 79 рублей за килограмм, а самую дешевую можно купить в Волгодонске — за 622, 39 рублей.