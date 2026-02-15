В Краснодаре отремонтируют более 13 км дорог в 2026 году

В Краснодаре стартовал ремонт дорог. Работы проведут по региональной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Планируется, что в весенне-летний сезон в городе обновят более 13 км дорожного полотна на 15 улицах.
Первой из них стала улица Обрывная — от Воронежской до дома № 131/9. Там отремонтируют тротуары и заменят бортовые камни.
Такие же работы начались на дублере улицы им. Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской.
«Ремонт дорог — это не только замена асфальта. Рабочие отремонтируют съезды, участки тротуаров, заменят бортовые камни, обновят разметку, установят дорожные знаки, светофоры и ограждения», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.
Ремонт в 2026 году пройдет также на богатырской, Комарова, Тенистой, Циолковского, Кожевенной, пер. Майорском, Краснодарской, Воронежской, Гудимы, Красина, Атарбекова, Корницкого и других.
О возможных ограничениях движения на ремонтируемых участках жителей города будут предупреждать заранее.