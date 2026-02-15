В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада

«Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — говорится в сообщении Росавиации.