В Москве сообщили о задержках и отменах рейсов 16 февраля из-за снегопада

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Корректировки расписания, в том числе отмены рейсов, возможны в аэропортах столичного авиаузла из-за снегопада в Москве в понедельник, 16 февраля, сообщили в Росавиации.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
«Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — говорится в сообщении Росавиации.
Все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме, они обеспечены всем необходимым для работы в снегопад. Для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал.
Росавиация рекомендует пассажирам рассмотреть альтернативные варианты прибытия в пункт назначения и оценить необходимость сдавать вещи в багаж.
«Работа воздушного транспорта в московском регионе остается на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора», — подчеркнули в ведомстве.