SHOT: мужчина напал с ножом на прихожан церкви в Челябинске из-за замечания

В Челябинске 25-летний мужчина напал с ножом на прихожан храма, ранив двух женщин. Причиной стало замечание от одной из них, что мужчина мешает службе. Как рассказали в МВД, нападавший состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. По данным СМИ, в церковь он пришел, чтобы «избавиться от недуга». Подробности — в материале «Газеты.Ru».