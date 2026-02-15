Все опаздывающие поезда в Крым прибыли на станции назначения

Все поезда в Крым, которые опаздывали из-за временных ограничений на Крымском мосту, прибыли на станции назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
При этом в пути задерживаются восемь пассажирских составов, следующих из Крыма. В частности, поезд № 028 Симферополь — Москва, № 316 Симферополь — Адлер, № 008 Севастополь — Санкт-Петербург, № 068 Симферополь — Москва, № 328 Симферополь — Кисловодск, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 196 Симферополь — Москва и № 092 Севастополь — Москва. Максимальное врем задержки — 10 часов.
Также ожидается, что с опозданием отправится поезд № 316 Адлер — Симферополь.
Напомним, пассажиры поездов, которые отстают от графика более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.
В ночь на 15 февраля движение по Крымскому мосту было временно приостановлено.