Филипп Киркоров получил фирменную джерси от хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Филип Киркоров во время своего концерта 14 февраля на «Уфа-Арене» получил джерси с символикой хоккейного клуба «Салават Юлаев» под номером один.
Вручил певцу подарок с фирменной символикой защитник клуба Григорий Панин, написав об этом в социальных сетях.
— Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь". Сделали еще одно звездное подписание, — рассказал он.
Панин вышел с подарком прямо на сцену, обратившись: «Филипп, от нашего клуба у нас есть для вас подарок с нашей символикой».
