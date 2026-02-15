Ричмонд
Филипп Киркоров получил фирменную джерси от хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Вручил подарок защитник клуба Григорий Панин.

Филип Киркоров во время своего концерта 14 февраля на «Уфа-Арене» получил джерси с символикой хоккейного клуба «Салават Юлаев» под номером один.

Вручил певцу подарок с фирменной символикой защитник клуба Григорий Панин, написав об этом в социальных сетях.

— Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь". Сделали еще одно звездное подписание, — рассказал он.

Панин вышел с подарком прямо на сцену, обратившись: «Филипп, от нашего клуба у нас есть для вас подарок с нашей символикой».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.