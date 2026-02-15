Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове и Аксае продаются две медицинские клиники за 73 миллиона рублей

Собственник медцентров предлагает купить готовый бизнес вместе с работающим персоналом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продаются две медицинские клиники. Информация размещена на популярном сайте объявлений.

Собственник предлагает купить два медицинских центра: один в Ростове, второй — в Аксае. Причем, вместе с мебелью, оборудованием, раскрученными соцсетями и… сотрудниками (всего их 30). В клиниках пациентов принимают гастроэнтеролог, дерматовенеролог, мануальный терапевт, оториноларинголог, эндокринолог, педиатр и другие специалисты. Также имеется лаборатория.

Автор объявления предлагает купить 10-летний бизнес за 73 миллиона рублей и уверен, что тот окупится за 50 месяцев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.