В Ростове и Аксае продаются две медицинские клиники за 73 миллиона рублей

Собственник предлагает купить два медицинских центра: один в Ростове, второй — в Аксае. Причем, вместе с мебелью, оборудованием, раскрученными соцсетями и… сотрудниками (всего их 30). В клиниках пациентов принимают гастроэнтеролог, дерматовенеролог, мануальный терапевт, оториноларинголог, эндокринолог, педиатр и другие специалисты. Также имеется лаборатория.