Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий, заявили в ГД

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Telegram осталось сделать немного для урегулирования с Роскомнадзором вопроса об ограничениях, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из ста материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — сказал он в беседе с изданием «Фонтанка».
Депутат отметил, что Telegram идет на контакт, в отличие от WhatsApp, администрация которого не реагировала «ни на одно письмо, ни на одну претензию». При этом Боярский задался вопросом о том, что мешает мессенджеру «сделать еще несколько шагов вперед», чтобы снять претензии РКН и выстроить с ним отношения.
Во вторник Роскомнадзор замедлил работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции. С тех пор позиция властей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при соблюдении законов.
Telegram и WhatsApp активно используются аферистами для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.