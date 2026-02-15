Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Погибший в зоне СВО российский актер Николай Ткаченко будет удостоен государственных наград РФ посмертно, сообщила РИА Новости мать актера Инна Ткаченко, отметив, что в военной части пока не уточнили, какие именно это будут награды.
Ранее актер Рамиз Алиев сообщил РИА Новости, что Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», погиб в зоне СВО.
«В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется», — сказала собеседница агентства.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 2021 года служил в Театре Современной драматургии.
Среди его театральных работ наиболее заметными стали роль Вадима Соколова в спектакле «Сказка для взрослых» Е. Венедиктова (театр ТОМАС, 2020), роль Пеппе в спектакле «Не друзья» Ф. Болоньо, П. Костелла, П. Дженовезе, П. Маммини, Р. Равелло (Театр Современной драматургии, 2021).
Он также известен по таким фильмам и сериалам, как «СеняФедя» (2018), «В активном поиске» (2021), «ИП Пирогова-4» (2021), «Невский. Охота на Архитектора» (2021), «Универ.10 лет спустя» (2021), «СашаТаня» (2022) и другим.