Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Погибший в зоне СВО российский актер Николай Ткаченко будет удостоен государственных наград РФ посмертно, сообщила РИА Новости мать актера Инна Ткаченко, отметив, что в военной части пока не уточнили, какие именно это будут награды.