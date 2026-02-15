Челябинская епархия выступила с официальным заявлением после нападения в храме

Напомним, в результате нападения в храме были ранены две женщины. Одной из них 53 года, она преподаватель в ЮУрГУ и ЧелГУ, имеет научную степень — доктор физико-математических наук. Второй женщине 74 года. Сейчас обеим женщинам оказывается медицинская помощь в стационаре. Нападавшему мужчине 25 лет. Известно, что инцидент произошел из-за сделанного в адрес мужчины замечания. После произошедшего он выбежал из храма и побежал в сторону дома. Там его и задержали оперативники уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску. Следственный комитет Челябинской области сейчас выясняет все детали инцидента. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Его доставили в отдел Следственного комитета и сообщили, в чем его обвиняют. При виде следователя мужчина начал молиться.