Путин отметил действенную поддержку воинов-афганцев участникам СВО

«Дорогие друзья! Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвящённом 37-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Важно, что все эти годы вы бережно храните традиции воинского братства, помогаете боевым товарищам и их близким. И конечно, ваши знания, навыки и богатый опыт востребованы в деятельности ветеранских организаций, в воспитании молодёжи. Особо отмечу действенную поддержку, которую вы оказываете участникам специальной военной операции», — говорится в приветствии.