В феврале и марте жителей Ростовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

Что касается Международного женского дня, то в 2026 году он выпадает на воскресенье. А это значит, что понедельник, 9 марта, станет выходным днем. Так что в первый месяц весны ростовчан тоже ждет три дня на отдых вместо двух и короткая рабочая неделя.