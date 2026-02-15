В феврале и марте жителей Ростовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

Февраль порадует жителей Ростовской области и других регионов трехдневным отдыхом. Об этом свидетельствует производственный календарь на 2026 год.
День защитника Отечества выпадает на понедельник, а идущие перед ним суббота и воскресенье традиционно остаются выходными. Так что, начиная со вторника, 24 февраля ростовчан ждет четырехдневная работая неделя.
Что касается Международного женского дня, то в 2026 году он выпадает на воскресенье. А это значит, что понедельник, 9 марта, станет выходным днем. Так что в первый месяц весны ростовчан тоже ждет три дня на отдых вместо двух и короткая рабочая неделя.
