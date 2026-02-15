Ричмонд
В Башкирии статус безработного имеют 8,7 тысяч человек

В декабре статус безработного получили 2,3 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии к концу декабря числились 9,2 тысячи неработающих. Об этом сообщили специалисты Башстат.

По предоставленным данным, официальный статус безработного имели 8,7 тысячи человек. Уровень безработицы составил 0,4% от рабочей силы. В декабре статус безработного получили 2,3 тысячи человек, нашли работу 1,5 тысячи.

Потребность в сотрудниках к концу года составила 29,3 тысячи человек.

