В Самарской области прием заявлений в первый класс стартует 1 апреля в 15:00

В 2026 году в Самарской области изменили время подачи заявления для приема детей в первые классы. Его сдвинули с 09:00 на 15:00. Об этом сообщили в самарской Губдуме.
«Как и раньше, первая волна приема начнется с 1 апреля. Родители первоклассников смогут подать заявление не с 9 утра, а с 15 часов дня. С 17 марта есть возможность попробовать заполнить электронное заявление ради тренировки, чтобы в назначенный час отправить его вовремя», — рассказали в пресс-службе.
В новом учебном году 654 школы откроют прием в первые классы. Прогнозируемая численность первоклассников составляет 31753 человека. Подать заявления можно тремя способами: в электронном виде на Госуслугах; лично в школе либо через оператора почты заказным письмом.
Первая волна приема стартует 1 апреля в 15:00, она продлится до 30 июня. Вторая волна зачисления запланирована с 6 июля до 5 сентября.