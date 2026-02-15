Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удалили 1,5-килограммовую опухоль: Кубанские врачи спасли младенца со злокачественной опухолью

На Кубани врачи удалили 1,5-килограммовую опухоль младенцу.

Источник: Телеграм-канал Евгения Филиппова

Кубанские хирурги провели сложную операцию, чтобы спасти 3-месячного младенца. Ребенку весом в 6 кг удалили 1,5-килограммовую опухоль почки — нефробластому.

Малыш родился здоровым, но по мере его роста родители стали замечать, что животик становится непропорционально большим. Взрослые обратились к врачам. Младенцу поставили серьезный диагноз и направили в онкологическое отделение Детской краевой клинической больницы.

«Ситуация требовала незамедлительного хирургического вмешательства. Операционная бригада провела сложную операцию по удалению опухоли почки. Несмотря на крайне юный возраст пациента и высокие риски, вмешательство прошло успешно», — рассказал глава минздрава Кубани Евгений Филиппов.

После операции ребенок будет находиться под наблюдением врачей и получит необходимое лечение в дальнейшем.