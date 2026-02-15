Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму в феврале зимует более 80 видов водоплавающих птиц, многие из перелетных решают остаться здесь из-за аномального для этого времени года тепла, но тут их подстерегают коварные морозы. Нужно ли подкармливать пернатых, и если да, то когда и чем, чтобы не навредить им. Это выяснял корреспондент РИА Новости Крым.