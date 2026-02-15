Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать

Нельзя кормить птиц бездумно.
Никаких объедков и хлеба, советуют специалисты. Но людям так поступать гораздо проще, чем принести птицам морковки или каши без соли. Проще покрошить хлеб — именно это чаще всего делают взрослые и дети, приходя к водоему с зимующими птицами. Это делают даже те, кто знает, что давать птицам хлеб — вредно, и такое проявление любви к пернатым их губит.
Таблички для людей ради здоровья птиц.
Таблички и правда не помешают. Ведь хлеб совсем не та пища, которая полезна водоплавающим птицам, лучше кормить их зерном. Такое мнение высказал старший научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции (филиал Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН) Михаил Бескаравайный.
«Зерновые — более естественный для них корм: зерна и зеленая часть растений. Так как это в основном в Крыму зимуют птицы растительноядные. Это касается большинства водоплавающих, уток и лебедей», — рассказал Бескаравайный.
«Правда, есть утки и более животноядные, например некоторые нырки», — добавил он.
Самая полезная еда для птиц.
Научный сотрудник Государственного природного заповедника «Опукский» (ФГБУ «Заповедный Крым») Игорь Сикорский уточняет: «В целом нырки едят практически ту же пищу, что и водоплавающие, хотя и могут нырять и всегда найдут себе еду, в отличие лебедей и крякв».
У последних и правда проблемы, когда наступают морозы. Вот тогда их и нужно подкармливать.
«В период сильного похолодания их можно подкармливать. Но только в сильные морозы. И только пророщенным зерном или проваренным. Но не сырым, не твердым», — сказал Сикорский.
Что касается хлебобулочных изделий, которыми частенько любят «побаловать» пернатых, они совершенно нежелательны, подтверждает мнение коллеги Сикорский: «Если больше совсем нечем, то можно, но чуть-чуть». И есть нюансы.
«Если давать, то только измельченный и желательно подсушенный хлеб. Потому что если кусками, то потом у птиц возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И кидать не вверх или в воду, а на побережье — в пределах метра от береговой линии, от уреза воды, чтобы птица видела и доставала. Рассыпать, чтобы они могли самостоятельно взять», — рекомендовал ученый.
Хорошим вариантом для зимующих в Крыму водоплавающих будет мелко порубленная зелень — петрушка, сельдерей, укроп, а также фрукты, преимущественно яблоки, морковь и ягоды. Все в измельченном варианте, уточнил эксперт.