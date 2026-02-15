Из-за ухудшения погоды ввели ограничения на ряде дорог в Башкирии

В Башкирии 15 февраля с 20:30 ввели ряд ограничений движения на трассах. Об этом сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.
По предоставленным данным, ограничения ввели как для грузового, так и для пассажирского транспорта.
Так с 9 по 160 км запрещено движение на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит. С нулевого по 125 км на дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.