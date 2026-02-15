Ричмонд
Из-за ухудшения погоды ввели ограничения на ряде дорог в Башкирии

Об ограничениях сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 15 февраля с 20:30 ввели ряд ограничений движения на трассах. Об этом сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.

По предоставленным данным, ограничения ввели как для грузового, так и для пассажирского транспорта.

Так с 9 по 160 км запрещено движение на дороге Кропачево — Месягутово — Ачит. С нулевого по 125 км на дороге Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда.

