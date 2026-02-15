Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером турнира по биатлону в Минске

Дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, Ксения Бьорндален, завоевала серебро в соревнованиях по биатлону среди детей 9−10 лет на турнире «Снежный снайпер» в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Президентского спортивного клуба, который является организатором мероприятия.
В смешанной эстафете Ксения выступала за команду Минска вместе с Викторией Шарупич, Ильёй Лобановым и Платоном Кохно. Она стартовала второй и отстрелялась без промахов.
Первое место заняла команда из Витебской области, а третье — гомельские спортсмены.
13 февраля, Ксения заняла пятое место в спринтерской гонке на этом же турнире.
Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» прошел в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним вида спорта «Раубичи» под Минском.
Ранее стали известны самые популярные виды спорта на Олимпийских играх 2026 года.