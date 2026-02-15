Дочь Домрачевой и Бьорндалена стала призером турнира по биатлону в Минске

Дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьорндалена, Ксения Бьорндален, завоевала серебро в соревнованиях по биатлону среди детей 9−10 лет на турнире «Снежный снайпер» в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Президентского спортивного клуба, который является организатором мероприятия.