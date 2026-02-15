Ричмонд
Непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе пройдут в Женеве

Глава МИД Ирана Аракчи вылетел в Швейцарию для участию в новом раунде переговоров с США по ядерной программе.

Источник: Комсомольская правда

Непрямые переговоры представителей Вашингтона и Тегерана по вопросу иранской ядерной программы пройдут в Женеве в предстоящий вторник, 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана.

«Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся во вторник», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Омана. Уточняется, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи также вылетел в Швейцарию вместе с дипломатической миссией, которая примет участие в новом раунде ядерных переговоров с США.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп готов провести переговоры с лидером Ирана Али Хаменеи при его желании. Как заявил американский госсекретарь Марко Рубио, администрация США сохраняет стремление к разрешению конфликта между странами мирным путем.

