Непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе пройдут в Женеве

В МИД подчеркнули, что переговоры между США и Ираном пройдут при посредничестве Омана. Уточняется, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи также вылетел в Швейцарию вместе с дипломатической миссией, которая примет участие в новом раунде ядерных переговоров с США.