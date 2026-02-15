В Госдуме рассказали о контактах руководства Telegram с Роскомнадзором

Боярский отметил, что мессенджер не выполняет ряд требований российского законодательства, включая локализацию данных пользователей на территории России, удаление запрещенной информации и сотрудничество с правоохранительными органами в расследованиях серьезных преступлений. Тем не менее, по мнению депутата, Telegram «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы наладить отношения с российскими властями и устранить ограничения.