В Госдуме рассказали о контактах руководства Telegram с Роскомнадзором

Руководство Telegram ведет переговоры с Роскомнадзором и удаляет некоторые материалы по запросу. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил Сергей Боярский, председатель комитета Государственной думы по информационной политике.
— Контакт существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии, — пояснил парламентарий.
Боярский отметил, что мессенджер не выполняет ряд требований российского законодательства, включая локализацию данных пользователей на территории России, удаление запрещенной информации и сотрудничество с правоохранительными органами в расследованиях серьезных преступлений. Тем не менее, по мнению депутата, Telegram «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы наладить отношения с российскими властями и устранить ограничения.
Кроме того, он подчеркнул, что Telegram не будет включен в так называемый белый список ресурсов, которые могут функционировать при ограничении мобильного интернета, поскольку это иностранная платформа.
Вместо этого, по его словам, можно воспользоваться отечественным мессенджером МАХ. Боярский также выразил сомнение в надежности иностранных сетей в вопросах информирования граждан о ракетной угрозе, передает «Фонтанка».
10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.