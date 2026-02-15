Глава СКР Бастрыкин взял под контроль ситуацию с аварийным домом в Ростовской области

Речь идет о многоквартирном доме на улице Юности в Новочеркасске. В здании 1964 года постройки частично обрушилась кладка фасада, кровли и бетонных перемычек. К счастью, обошлось без пострадавших. Известно, что из-за критического состояния конструкций в 2024 году здание было признано аварийным. Тем не менее, жильцов до сих не расселили и другое жилье не предоставили.