Стало известно, сколько США потратили на похищение Николаса Мадуро

Bloomberg: США потратили около трех миллиардов долларов на похищение Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

В операции вокруг Венесуэлы, завершившейся похищением президента Николаса Мадуро, США задействовали почти пятую часть своего надводного флота и потратили более 20 млн долларов за день. При поддержке с воздуха спецназ захватил Мадуро и его жену, доставив их на американский корабль за несколько часов.

Однако если сам налет занял всего пару часов — содержание флота в Карибском бассейне обходилось американцам в миллиарды долларов. На операцию «Южное копье» было направлено 20% флота, как сообщает агентство Bloomberg. Белый дом утверждал, что операция не обошлась дороже из-за уже развернутых сил.

В результате, согласно подсчетам агентства, администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон потратили на похищение легитимного президента суверенного государства более трех миллиардов долларов налогоплательщиков.

Ранее KP.RU сообщил, как разные страны мира отреагировали на похищение американцами Николаса Мадуро с женой.

