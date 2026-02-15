Стало известно, сколько США потратили на похищение Николаса Мадуро

В операции вокруг Венесуэлы, завершившейся похищением президента Николаса Мадуро, США задействовали почти пятую часть своего надводного флота и потратили более 20 млн долларов за день. При поддержке с воздуха спецназ захватил Мадуро и его жену, доставив их на американский корабль за несколько часов.