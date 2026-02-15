Депутат Боярский рассказал, что Telegram идет на контакт с Роскомнадзором

«В законе, который мы принимали в седьмом созыве, говорится о приземлении иностранных платформ (тогда мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства). Это нужно не только для общения с регуляторами, как Роскомнадзор, но и с гражданами, с пользователями этих платформ. Их же тысячи, миллионы. Они должны иметь возможность пожаловаться друг на друга или на некорректную работу, спам, скам и так далее. Это не было сделано, и явно — намеренно»,