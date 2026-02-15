48-летний Краснов получил докторскую степень по экономической социологии и демографии в ВолГУ, обучался в Берлинском университете имени Гумбольдта и приехал в Колумбию по программе обмена. Влюбившись в Тунху, он решил остаться там навсегда и выиграл мэрские выборы 2023 года. Несмотря на попытки лишить его полномочий через проверки и судебные иски, Краснов продолжает бороться за свою должность.