Mash: Чиновник из РФ стал мэром города в Колумбии и готовится стать губернатором

Чиновник из Саратова Михаил Краснов, который уже почти три года руководит колумбийским городом Тунха с населением 200 тысяч человек, может стать губернатором департамента Бояка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
48-летний Краснов получил докторскую степень по экономической социологии и демографии в ВолГУ, обучался в Берлинском университете имени Гумбольдта и приехал в Колумбию по программе обмена. Влюбившись в Тунху, он решил остаться там навсегда и выиграл мэрские выборы 2023 года. Несмотря на попытки лишить его полномочий через проверки и судебные иски, Краснов продолжает бороться за свою должность.
В конце 2025 года к его команде присоединился его коллега из России, которого сам Краснов называет «Диманом». В настоящее время Краснов планирует кругосветное путешествие, не собирается повторно баллотироваться на пост мэра, но готовится к выборам губернатора Бояка, где проживает около 1,3 миллиона человек, говорится в материале.