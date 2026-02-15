Во время СВО погиб 20-летний ефрейтор Рамал Идиятов из Башкирии

Во время проведения СВО погиб 20-летний ефрейтор Рамал Идиятов из Башкирии. Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.
По предоставленным данным, родился Рамал в деревне Ибраево Кигинского района в многодетной семье. После окончания школы учился в Автотранспортном техникуме, работал в санатории «Ассы».
Контракт с Министерством обороны заключил добровольно во время службы в армии. За мужество и отвагу был награжден медалями «За храбрость» 2 степени и «За боевые отличия». Погиб в декабре 2025 года во время выполнения боевой задачи.
Прощание с погибшим пройдет 16 февраля в селе Зуяково. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.