Во время СВО погиб 20-летний ефрейтор Рамал Идиятов из Башкирии

Прощание с ним пройдет 16 февраля в родном селе.

Источник: Комсомольская правда

Во время проведения СВО погиб 20-летний ефрейтор Рамал Идиятов из Башкирии. Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.

По предоставленным данным, родился Рамал в деревне Ибраево Кигинского района в многодетной семье. После окончания школы учился в Автотранспортном техникуме, работал в санатории «Ассы».

Контракт с Министерством обороны заключил добровольно во время службы в армии. За мужество и отвагу был награжден медалями «За храбрость» 2 степени и «За боевые отличия». Погиб в декабре 2025 года во время выполнения боевой задачи.

Прощание с погибшим пройдет 16 февраля в селе Зуяково. Начало траурного митинга запланировано на 12:00.

