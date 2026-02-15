Три человека ранены при нападении мужчины с ножом на пассажиров автобуса в Германии

Инцидент произошёл поздно вечером 14 февраля после ссоры между двумя группами пассажиров, возвращавшихся с городского карнавала. После нападения водитель остановил автобус, и злоумышленник попытался скрыться, однако вскоре был задержан неподалёку. Окровавленный нож нашли в кустах. Двоим пострадавшим помощь оказали на месте — у одного повреждено лицо, у другого рука. Мужчину с ранением живота госпитализировали.
Против задержанного возбуждено дело по статье об опасном причинении телесных повреждений. Не исключено, что обвинение переквалифицируют в покушение на убийство. После задержания мужчина устроил погром в изоляторе и был помещён в психиатрическое учреждение.
