Три человека ранены при нападении мужчины с ножом на пассажиров автобуса в Германии

Ранее Life.ru писал, что в Стамбуле мужчина с ножом ранил четырёх полицейских и двух прохожих. Злоумышленник, находившийся под воздействием наркотиков, начал оскорблять патрульных из автомобиля, а затем вышел и напал на них с ножом. Когда прохожие попытались вмешаться, завязалась потасовка.