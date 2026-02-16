Ричмонд
Трамваи снова начнут ходить по улице Галактионовской в Самаре в 2026 году

В Самаре власти обещают снова пустить трамваи по улице Галактионовской.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Самаре состоится долгожданное возвращение трамваев на улицу Галактионовскую. Власти обещают возобновить их движение после открытия улиц, прилегающих к зоне строительства станции метро «Театральная», сообщили в минстрое региона.

Ограничения там действуют с 2022 года, они затронули и трамваи. На время работ пути пришлось убрать. Ранее в минстрое утверждали, что проектные решения по перекладке сетей определены, новые технические условия получены, а контакты с ресурсоснабжающими организациями налажены.

Также в планах властей — долгожданное возвращение трамваев на улицу Галактионовскую. Сейчас готовность станции метро «Театральная» составляет 77%. Работы идут по графику, открытие запланировано на первый квартал 2027 года.

Закрытые из-за строительства новой станции улицы откроют в 2026 году. После благоустройства по ним восстановят маршруты общественного транспорта.