«У них виноваты все»: Захарова ответила на слова украинского фигуриста о Гуменнике

«Крылов Иван Андреевич (видимо, скоро появится в списке запрещёнки на Украине) в своё время гениально написал: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. У них виноваты все и во всём, потому что обвиняльщики своих грехов, страстей, ошибок и преступлений не признают, не несут за них ответственность и не каются в них», — сказала Захарова.
Напомним, что Марсак выступал с произвольной программой сразу после Гуменника и допустил несколько ошибок, которые привели его к итоговому 19-му месту. Что касается российского фигуриста, то он сумел значительно улучшить свою позицию по сравнению с короткой программой, набрал 184,49 балла за произвольный прокат и с суммой 271,21 балла занял шестое место.
Ранее Кирилл Марсак распространил в соцсетях публикации, содержащие оскорбления в адрес Петра Гуменника. В одном из репостов утверждалось, что кататься после российского спортсмена невероятно расшатывает, при этом сам Гуменник был назван «недоразумением».
