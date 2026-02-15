Ричмонд
«У них виноваты все»: Захарова ответила на слова украинского фигуриста о Гуменнике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинского фигуриста Кирилла Марсака, который связал своё неудачное выступление на Олимпийских играх с тем, что выходил на лёд следом за российским спортсменом Петром Гуменником. Её комментарий приводит «Матч ТВ».

Источник: Life.ru

«Крылов Иван Андреевич (видимо, скоро появится в списке запрещёнки на Украине) в своё время гениально написал: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. У них виноваты все и во всём, потому что обвиняльщики своих грехов, страстей, ошибок и преступлений не признают, не несут за них ответственность и не каются в них», — сказала Захарова.

Напомним, что Марсак выступал с произвольной программой сразу после Гуменника и допустил несколько ошибок, которые привели его к итоговому 19-му месту. Что касается российского фигуриста, то он сумел значительно улучшить свою позицию по сравнению с короткой программой, набрал 184,49 балла за произвольный прокат и с суммой 271,21 балла занял шестое место.

Ранее Кирилл Марсак распространил в соцсетях публикации, содержащие оскорбления в адрес Петра Гуменника. В одном из репостов утверждалось, что кататься после российского спортсмена невероятно расшатывает, при этом сам Гуменник был назван «недоразумением».

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

