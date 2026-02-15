«У них виноваты все»: Захарова ответила на слова украинского фигуриста о Гуменнике

«Крылов Иван Андреевич (видимо, скоро появится в списке запрещёнки на Украине) в своё время гениально написал: “Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”. У них виноваты все и во всём, потому что обвиняльщики своих грехов, страстей, ошибок и преступлений не признают, не несут за них ответственность и не каются в них», — сказала Захарова.