Ученые назвали наиболее полезную для сна температуру

Новое исследование, проведенное в Университете Гриффита в Австралии, предполагает, что поддержание температуры в спальне на уровне 24 градусов в течение ночи может снизить стрессовые реакции во время сна у пожилых людей. Результаты работы указывают на то, что температура в спальне является важным и часто упускаемым из виду фактором ночного восстановления.
В исследовании рассматривалось влияние повышенной ночной температуры в спальне на частоту сердечных сокращений и уровень стресса у пожилых людей. Научная статья была опубликована в журнале BMC Medicine.
Доктор Фергус О’Коннор, руководитель исследования, пояснил, что жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Он отметил, что при воздействии тепла увеличивается частота сердечных сокращений, так как сердце работает интенсивнее, пытаясь обеспечить приток крови к поверхности кожи для охлаждения. Однако такая работа сердца приводит к стрессу и ограничивает способность организма восстанавливаться.
Исследование проводилось на протяжении трех месяцев — целое лето. Участники спали с фитнес-трекерами, которые отслеживали частоту сердечных сокращений, в то время как датчики фиксировали температуру в спальне.
Полученные результаты впервые в реальных условиях продемонстрировали, как повышение температуры в спальне напрямую влияет на частоту сердечных сокращений и реакцию на стресс во время сна.
Доктор О’Коннор добавил, что результаты исследования особенно актуальны в условиях продолжающегося повышения ночных температур.
— Изменение климата увеличивает количество жарких ночей, что может способствовать сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, нарушая сон и восстановление вегетативной нервной системы. Хотя существуют рекомендации по максимальной дневной температуре в помещении, составляющей 26 градусов, аналогичных рекомендаций для ночных условий нет, — пояснил руководитель исследования.
