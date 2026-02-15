Ученые назвали наиболее полезную для сна температуру

Новое исследование, проведенное в Университете Гриффита в Австралии, предполагает, что поддержание температуры в спальне на уровне 24 градусов в течение ночи может снизить стрессовые реакции во время сна у пожилых людей. Результаты работы указывают на то, что температура в спальне является важным и часто упускаемым из виду фактором ночного восстановления.