Минское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф КХЛ после поражения «Шанхайских драконов» от ЦСКА

Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ, когда «Шанхайские драконы» проиграли ЦСКА.

Источник: Комсомольская правда

Минское «Динамо» вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026 годов после поражения «Шанхайских драконов» от ЦСКА 15 февраля. Выход клуба из Беларуси в сражение за Кубок Гагарина произошел в десятый раз, а подряд — шестой.

«Шанхайские драконы» уступили ЦСКА со счетом 1:2 в овертайме. Таким образом девятый в Западной конференции клуб получил 48 очков за 56 сыгранных матчей. Такой расклад указывает, что результатов минского клуба с третьего места на Западе им точно не достигнуть до конца сезона — то есть, за дюжину игр. Напомним, у «Динамо» 73 балла.

Таким образом, речь идет о досрочном гарантированном месте минчан в плей-офф КХЛ. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится два месяца.

В сезоне 2024/2025 годов «динамовцы» добрались до ¼ Кубка Гагарина, и это лучший результат за десять выходов клуба в плей-офф. Восемь раз до этого белорусы вылетали уже в первом круге.

Ранее мы писали, как минское «Динамо» проводит лучший сезон и борется за победу в чемпионате КХЛ, забивая по семь шайб и больше.

А вот почему болельщики минского «Динамо» после победы всей ареной поют «Седую ночь».