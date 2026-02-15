Минское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф КХЛ после поражения «Шанхайских драконов» от ЦСКА

«Шанхайские драконы» уступили ЦСКА со счетом 1:2 в овертайме. Таким образом девятый в Западной конференции клуб получил 48 очков за 56 сыгранных матчей. Такой расклад указывает, что результатов минского клуба с третьего места на Западе им точно не достигнуть до конца сезона — то есть, за дюжину игр. Напомним, у «Динамо» 73 балла.