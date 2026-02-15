Ричмонд
Экс-депутат ЗакСа Петербурга Игорь Риммер умер на 81-м году жизни

В возрасте 80 лет умер бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер, избиравшийся в парламент трех созывов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер умер в возрасте 80 лет, сообщил телерадиоведущий и политик Дмитрий Грызлов.

«Игорь Сергеевич сыграл огромную роль в моей жизни, он во многом был для меня старшим товарищем и авторитетом! Он прожил огромную и очень яркую жизнь! Соболезнования родным и близким! Игорь Сергеевич, спите спокойно!», — написал Грызлов.

Игорь Риммер родился 28 сентября 1945 года в Ленинграде. Трудовую деятельность начал в 1961 году учеником электромонтажника на «Петрозаводе». Позже занимал должность заместителя директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы, а также был генеральным директором ЗАО «Балтика».

В феврале 1998 года Риммер был избран депутатом муниципального образования № 34 «Малая Охта», где стал первым заместителем председателя совета. В том же году получил мандат депутата ЗакСа второго созыва, затем избирался в третий и четвертый созывы. В парламенте работал в профильных комиссиях по вопросам городского хозяйства, местного самоуправления и транспорта, входил во фракцию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Японии умер создатель игровых консолей Sega Mega Drive и Dreamcast Хидеки Сато. Ему было 77 лет. Инженер присоединился к компании Sega в 1971 году и участвовал в разработке игровых систем SG и Master System, а в 1989 году возглавил направление исследований и разработок.

