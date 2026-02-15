В Ростове из-за аварии перевернулся китайский автомобиль

В Ростове случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого перевернулась машина. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось в воскресенье, 15 февраля в районе дома № 70 на 29-й линии. Водитель за рулем автомобиля «Омода», по предварительным данным, не предоставил преимущества в движении на перекрестке «ВАЗ 2110». В результате первая машина опрокинулась. К счастью, 37-летний автовладелец на пострадал, а вот транспортные средства получили серьезные повреждения.
Госавтоинспекторы призывают водителей быть внимательными при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам. На этих участках дороги нужно сбросить скорость и быть готовым пропустить людей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.