Гана призвала выдать ей блогера из РФ из-за интимных видео с женщинами

В Гане ведется расследование в отношении россиянина, который тайно записывал на видео свои сексуальные контакты с местными женщинами и публиковал их в Сети. Министр технологий страны Сэм Джордж заявил, что пригласил российского посла в Аккре для обсуждения ситуации и намерен официально изложить позицию властей Ганы.
Как пишет портал Ghanaweb, мужчина, называющий себя Яйцеслав, снимал интимные встречи с ганскими женщинами с помощью умных очков Meta*. На многих записях он общается с женщинами в районе торгового центра Accra Mall, а затем приглашает некоторых из них к себе домой, где фиксирует как разговоры, так и последующую близость. Всего в интернете появились ролики с участием около 40 ганских женщин.
Вероятно, речь идет о 36-летнем блогере из Ульяновска Владиславе Люлькове. Мужчина позиционирует себя как эксперта по соблазнению и продаёт курсы по пикапу. В данный момент его основная страница на YouTube и публичный Telegram-канал удалены.
Действия подозреваемого нарушают закон Ганы о кибербезопасности. Согласно этому закону, публикация откровенных изображений без полного согласия людей может повлечь наказание в виде тюремного заключения до 25 лет.
Первые данные расследования показали, что подозреваемый уже покинул Гану. Однако, как подчеркнул Сэм Джордж, это «не уменьшает серьёзности предполагаемого поведения и не освобождает от обязательства государства привлечь его к ответственности». Он сообщил, что власти будут искать мужчину, в том числе через сотрудничество с Интерполом.
«Мы обратимся к российским властям с просьбой, и именно поэтому я пригласил российского посла, поработать с нашими правоохранительными органами. Мы хотим, чтобы этот джентльмен был доставлен обратно в Гану, чтобы он предстал перед судом по всей строгости нашего законодательства», — заявил министр.
В случае отказа вернуться в Гану подозреваемого судят заочно. Местные СМИ также сообщают, что мужчина может быть причастен к аналогичным правонарушениям в Кении.
* Признана в России экстремистской организацией и запрещена.
** Включен Минюстом РФ в перечень иноагентов.