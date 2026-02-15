Гана призвала выдать ей блогера из РФ из-за интимных видео с женщинами

Как пишет портал Ghanaweb, мужчина, называющий себя Яйцеслав, снимал интимные встречи с ганскими женщинами с помощью умных очков Meta*. На многих записях он общается с женщинами в районе торгового центра Accra Mall, а затем приглашает некоторых из них к себе домой, где фиксирует как разговоры, так и последующую близость. Всего в интернете появились ролики с участием около 40 ганских женщин.