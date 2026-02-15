Ричмонд
В Домодедове выписали одного из госпитализированных пациентов с оспой обезьян

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Лечение с подтвержденным диагнозом оспа обезьян продолжают двое пациентов, один госпитализированный выздоровел и был выписан. Об этом сообщили в домодедовской больнице.

Источник: РИА "Новости"

«В инфекционном отделении домодедовской больницы остаются два пациента с клиническими проявлениями и подверженным диагнозом оспа обезьян. Результаты мониторируются службой Роспотребнадзора. Состояние пациентов удовлетворительное. После окончания лечения, выздоровления и завершения карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой. Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля, выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении медучреждения.