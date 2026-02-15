Ричмонд
Дом «Париж» затопило в Минске из-за активных ремонтов — в трубах были ветошь, тряпки и стройрастворы

Дом «Париж» затопило в Минске из-за активных ремонтов — вот что нашли в трубах.

Источник: Комсомольская правда

Дом «Париж» затопило в Минске из-за активных ремонтов — в трубах были ветошь, тряпки и строительные растворы. Об этом рассказали в телеграм-канале Октябрьского района столицы Беларуси.

Именно в этой административной единице находится жилой комплекс «Минск-Мир», а один из его домов-новостроек по адресу улица Михаила Савицкого, 35 носит название «Париж». Оттуда и полетело в сеть видео с течью в лифтовом холле строения.

Пользователи высказали мнение, что источник проблем — кровля. Но обследование специалистов обслуживающей организации показало: течь образовалась в расположенном выше техническом помещении. Причина — засор канализации.

«Специалисты провели промывку и извлекли из системы ветошь и тряпки, перемешанные со строительными растворами, — говорят в телеграм-канале. — Отходы попали в канализацию из-за использования ее не по назначению, что является частой проблемой для домов, где активно ведутся ремонты».

Течь устранили, а владельцам квартир напомнили о соблюдении правил пользования жилыми помещениями.

