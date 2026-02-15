Ричмонд
«Когда-то отличалось художеством»: Познер раскритиковал современное фигурное катание

Телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в интервью изданию «Спорт-Экспресс» раскритиковал современные тенденции в фигурном катании. По его словам, сейчас этот вид спорта утратил то, что стояло у его истоков.

— Фигурное катание когда-то отличалось художеством. В этом были красота и романтика. А сейчас это превратилось в соревнование, кто выше прыгнет и кто сколько раз сумеет повернуться вокруг своей оси, — пояснил свою позицию журналист.

Он отметил, что в трансляциях делается акцент на количественных показателях, таких как высота прыжка в сантиметрах. Познер провел параллель с бегом на 100 метров, где важны показатели скорости, высоты и расстояния.

Комментатор подчеркнул, что раньше в фигурном катании ценились другие аспекты — эмоциональные и художественные, которые в настоящее время отошли на второй план, говорится в материале.

Победу в одиночном фигурном катании на Олимпиаде одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — еще один фигурист из Японии Шун Сато (274,90).