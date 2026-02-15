Ричмонд
«Волонтёры Победы» провели памятные мероприятия ко Дню воинов-интернационалистов

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, по всей стране прошли акции и встречи с ветеранами. Волонтёры Победы выходили на улицы, возлагали цветы, рассказывали о подвигах воинов Афганской войны и общались с теми, кто прошёл горячие точки.

Источник: Life.ru

В Пермском крае добровольцы встретились с ветеранами, защищавшими Донбасс, участвовавшими в сирийской кампании и специальной военной операции. В Удмуртии вспоминали лётчика Флюра Шагеева — за службу в Афганистане он выполнил 325 боевых вылетов и был награждён орденом Красной Звезды. В Воронежской области на встречу пришли офицеры-афганцы, на счету одного из них — 220 боевых вылетов.

Акции прошли и на Алтае, в Тюменской и Запорожской областях. Добровольцы возлагали красные гвоздики, проводили минуты молчания и делились личными историями.

«Память — это то, что объединяет поколения», — отметил волонтёр Кирилл Антонов, вспоминая своего деда, участвовавшего в выводе войск из Афганистана.

Ранее Life.ru писал, что в Москве акция «Синий платочек Победы» собрала героев СВО и их семьи. Участие в нём приняли более 800 человек — герои России, ветераны специальной военной операции, кадеты, семьи с детьми, волонтёры и представители разных поколений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

