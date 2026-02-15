«Волонтёры Победы» провели памятные мероприятия ко Дню воинов-интернационалистов

В Пермском крае добровольцы встретились с ветеранами, защищавшими Донбасс, участвовавшими в сирийской кампании и специальной военной операции. В Удмуртии вспоминали лётчика Флюра Шагеева — за службу в Афганистане он выполнил 325 боевых вылетов и был награждён орденом Красной Звезды. В Воронежской области на встречу пришли офицеры-афганцы, на счету одного из них — 220 боевых вылетов.
Акции прошли и на Алтае, в Тюменской и Запорожской областях. Добровольцы возлагали красные гвоздики, проводили минуты молчания и делились личными историями.
«Память — это то, что объединяет поколения», — отметил волонтёр Кирилл Антонов, вспоминая своего деда, участвовавшего в выводе войск из Афганистана.
Ранее Life.ru писал, что в Москве акция «Синий платочек Победы» собрала героев СВО и их семьи. Участие в нём приняли более 800 человек — герои России, ветераны специальной военной операции, кадеты, семьи с детьми, волонтёры и представители разных поколений.
