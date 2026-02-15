Bloomberg: Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

Кроме того, как подчеркивает Bloomberg, председатель КНР Си Цзиньпин стал более уверенно поддерживать президента РФ Владимира Путина в вопросах, касающихся Украины. Министр иностранных дел Китая Ван И также подтвердил позицию своей страны, заявив, что Китай не является стороной, непосредственно вовлеченной в украинский кризис, но полностью поддерживает мирный процесс.