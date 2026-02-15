Стало известно, какой перекус повышает вероятность развития деменции

Хотя сладости быстро дают ощущение энергии, они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что создаёт стресс для мозга. Такие колебания, пояснила Девитт, способствуют хроническому воспалению, нарушают работу нейронов и повышают нагрузку на сосуды головного мозга. Все это в долгосрочной перспективе может стать фактором риска деменции.