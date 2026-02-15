Стало известно, какой перекус повышает вероятность развития деменции

Сладкие перекусы во второй половине дня могут негативно влиять на мозг и увеличивать вероятность развития деменции. Об этом заявила сертифицированная медсестра-невролог Киара Девитт в интервью телеканалу Fox News.
Хотя сладости быстро дают ощущение энергии, они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что создаёт стресс для мозга. Такие колебания, пояснила Девитт, способствуют хроническому воспалению, нарушают работу нейронов и повышают нагрузку на сосуды головного мозга. Все это в долгосрочной перспективе может стать фактором риска деменции.
Вместо сладостей медсестра рекомендует выбирать более сбалансированные перекусы, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами, например, орехи, натуральный йогурт или фрукты.
При этом Девитт подчеркнула, что полностью отказываться от десертов не нужно. Сладости безопасны, если употреблять их после основного приёма пищи, а не в качестве самостоятельного перекуса.
