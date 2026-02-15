Ричмонд
Стало известно, какой перекус повышает вероятность развития деменции

Сладкие перекусы во второй половине дня могут наносить вред мозгу и увеличивать риск развития деменции.

Источник: Аргументы и факты

Сладкие перекусы во второй половине дня могут негативно влиять на мозг и увеличивать вероятность развития деменции. Об этом заявила сертифицированная медсестра-невролог Киара Девитт в интервью телеканалу Fox News.

Хотя сладости быстро дают ощущение энергии, они вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что создаёт стресс для мозга. Такие колебания, пояснила Девитт, способствуют хроническому воспалению, нарушают работу нейронов и повышают нагрузку на сосуды головного мозга. Все это в долгосрочной перспективе может стать фактором риска деменции.

Вместо сладостей медсестра рекомендует выбирать более сбалансированные перекусы, богатые белком, клетчаткой и полезными жирами, например, орехи, натуральный йогурт или фрукты.

При этом Девитт подчеркнула, что полностью отказываться от десертов не нужно. Сладости безопасны, если употреблять их после основного приёма пищи, а не в качестве самостоятельного перекуса.

Ранее стало известно, какие продукты способны продлить жизнь мужчинам и женщинам.