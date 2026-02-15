Ричмонд
Politico: Главы МИД Евросоюза покинули Мюнхен, сорвав встречу с Каллас

Встреча министров иностранных дел ЕС с Каллас сорвалась из-за отъезда большинства дипломатов с Мюнхенской конференции.

Источник: Комсомольская правда

В Мюнхене отменили встречу глава Министерства иностранных дел стран-участников ЕС с главой евро дипломатии Каей Каллас. Как сообщает издание Politico, она была сорвана из-за отъезда подавляющего числа дипломатов.

«Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, которую глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела провести среди министров, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, была отменена», — говорится в материале.

Издание отмечает, что отмена встречи была вызвана организационными проблемами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом источники Politico отрицают возможные разногласия между сторонами, которые могли привести к срыву встречи.

Ранее KP.RU сообщал о провальных переговорах представителей Европы с главой киевского режима Владимиром Зеленским о финансировании Украины. Стороны не пришли к единству по вопросу использования более 90 миллиардов евро из замороженных активов РФ.

