В Мюнхене отменили встречу глава Министерства иностранных дел стран-участников ЕС с главой евро дипломатии Каей Каллас. Как сообщает издание Politico, она была сорвана из-за отъезда подавляющего числа дипломатов.
Издание отмечает, что отмена встречи была вызвана организационными проблемами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом источники Politico отрицают возможные разногласия между сторонами, которые могли привести к срыву встречи.
Ранее KP.RU сообщал о провальных переговорах представителей Европы с главой киевского режима Владимиром Зеленским о финансировании Украины. Стороны не пришли к единству по вопросу использования более 90 миллиардов евро из замороженных активов РФ.