Автор песни «Бу-ра-ти-но» Рыбников выиграл суд у организаторов утренника

Композитор Алексей Рыбников выиграл судебный процесс по делу о незаконном использовании произведения «Бу-ра-ти-но». Тем не менее, как он сообщил в разговоре с ТАСС, денежную компенсацию в размере трех миллионов рублей он не получал.
Рыбников сообщил, что ежегодно его произведение использовалось в спектаклях КЦ «Меридиан», но было сильно искажено. За это организаторы, отметил композитор, брали большие деньги, но не отчисляли гонорары авторам.
«Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 млн (рублей, — прим. ред.) я не получал», — подчеркнул автор.
Рыбников также рассказал, что вопросом авторских прав занимаются РАО и профессиональные юристы, но не создатели композиций.
«А для тех, кто осознанно и злонамеренно нарушает закон, есть хорошие слова — “пират” и “мошенник”, — подытожил композитор.
