Автор песни «Бу-ра-ти-но» Рыбников выиграл суд у организаторов утренника

Рыбников сообщил, что не получал три миллиона рублей компенсации, назначенные судом.

Источник: Комсомольская правда

Композитор Алексей Рыбников выиграл судебный процесс по делу о незаконном использовании произведения «Бу-ра-ти-но». Тем не менее, как он сообщил в разговоре с ТАСС, денежную компенсацию в размере трех миллионов рублей он не получал.

Рыбников сообщил, что ежегодно его произведение использовалось в спектаклях КЦ «Меридиан», но было сильно искажено. За это организаторы, отметил композитор, брали большие деньги, но не отчисляли гонорары авторам.

«Чистая коммерция. Суд в этом разобрался и принял решение в соответствии с законом. Но никаких 3 млн (рублей, — прим. ред.) я не получал», — подчеркнул автор.

Рыбников также рассказал, что вопросом авторских прав занимаются РАО и профессиональные юристы, но не создатели композиций.

«А для тех, кто осознанно и злонамеренно нарушает закон, есть хорошие слова — “пират” и “мошенник”, — подытожил композитор.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, «Союзмультфильм» подал в суд на предпринимателя из Оренбуржья. Так, в августе 2023 года в торговых точках на проспекте Ленина в Орске и на улице Советской в Новотроицке предприниматель продавал одежду и постельное белье с изображениями Чебурашки и Львенка, права на которые принадлежат «Союзмультфильму».