Украинский фигурист Марсак оскорбил Гуменника в соцсетях

Украинский фигурист Кирилл Марсак переслал сообщения с оскорблениями в адрес российского спортсмена Петра Гуменника. Публикации появились после выступления Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
Марсак выступал сразу после россиянина и допустил несколько ошибок, в результате заняв 19-е место. Сам он объяснил неудачное выступление тем, что катался вслед за Гуменником.
— Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения, — говорится в одной из публикаций.
Российский фигурист Петр Гуменник успешно выступил с произвольной программой на Олимпийских играх в Милане. Судьи оценили его прокат в 184,49 балла. Ранее за короткую программу Гуменник получил 86,72 балла. Так, в сумме короткой и произвольной программ он набрал 271,21 балла, заняв шестое место.
Он занял 12-е место по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников. Его непрыжковые элементы судьи оценили наивысшим, четвертым уровнем сложности.