Ирландке диагностировали рак кожи третьей степени из-за солярия

В феврале 2023 года ей провели операцию по удалению пораженных тканей и лимфоузла, после чего она прошла годовой курс иммунотерапии. Сейчас женщина находится в ремиссии, но в течение пяти лет будет проходить контрольные обследования каждые шесть месяцев.