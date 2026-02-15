Ирландке диагностировали рак кожи третьей степени из-за солярия

Жительница Белфаста Кэти Маквэй рассказала, что у нее выявили меланому третьей стадии после регулярных посещений солярия, сообщает издание Metro.
По словам женщины, она не считала себя частым пользователем солярия. Перед отпуском или важными мероприятиями она могла загорать два-три раза в неделю, а затем делать перерыв на несколько месяцев. Впервые она воспользовалась солярием в 16 лет.
Летом 2022 года Маквэй заметила черную родинку на правой щеке, которая отличалась от остальных и периодически покрывалась коркой.
«Люди думают, что плохую родинку просто удалят — и на этом всё. Но меланома — это рак», — подчеркнула Маквэй. По ее словам, ожидание результатов обследований стало для нее тяжелым испытанием. «Шесть недель казались шестью годами», — призналась она.
После удаления образования и биопсии врачи первоначально диагностировали вторую стадию меланомы, однако позже заболевание было повышено до третьей стадии — рак распространился на лимфатические узлы.
В феврале 2023 года ей провели операцию по удалению пораженных тканей и лимфоузла, после чего она прошла годовой курс иммунотерапии. Сейчас женщина находится в ремиссии, но в течение пяти лет будет проходить контрольные обследования каждые шесть месяцев.
Маквэй призвала отказаться от соляриев, отметив, что загар не стоит риска для жизни. «Если бы я могла вернуться назад, я бы сказала себе: загар того не стоит», — заявила она.
Ранее эксперты сообщали, что солярии не являются безопасным способом восполнения витамина D. Большинство устройств используют UVA-лучи, которые не способствуют синтезу витамина D, но повышают риск рака кожи и преждевременного старения. Врачи рекомендуют альтернативные методы — прогулки в светлое время суток, продукты с витамином D и прием добавок под контролем специалиста.