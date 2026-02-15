Умерла актриса Людмила Солоденко из «Кин-дза-дза»

Актриса Людмила Солоденко, известная по кинохитам «Кин-дза-дза» и «ТАСС уполномочен заявить» умерла на 80-м году жизни. Об этом стало известно aif.ru.
Людмила Солоденко получила известность как эстрадная певица и киноактриса. Благодаря эффектной внешности ее приглашали на роли эпизодических, но очень ярких героинь. Она снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда» и «Охотник».
Также Людмила Солоденко известна как мама актера Андрея Лаврова, снявшегося в образе работника спецслужб в 3 тысячах эпизодов криминального телесериала «След».
